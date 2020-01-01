Более шести с половиной миллионов человек приняли участие в праздничных новогодних мероприятиях, которые состоялись в разных городах минувшей ночью.

В МВД говорят, что никаких нарушений общественного порядка не было. У полицейских сохраняется усиленный вариант несения службы.