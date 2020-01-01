Exxon Mobil добилась отмены штрафа на 2 миллиона долларов за нарушение американских санкций против России

Федеральный суд Северного округа штата Техас признал штраф неправомерным. Он счел недостаточным время, данное американской нефтяной компании на то, чтобы свернуть контракты с «Роснефтью». Кроме того, в постановлении отмечается, что власти США не представили Exxon Mobil достаточных разъяснений относительно деловых связей с главой российской компании Игорем Сечиным.

Штраф был начислен Минфином США в июле 2017 года. По версии ведомства, нарушение произошло в мае 2014-го, когда руководители дочерних структур ExxonMobil заключили в России ряд нефтегазовых сделок.

В ExxonMobil подчеркивали, что Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении самого Сечина в связи с событиями на Украине. При этом Минфин не запрещал взаимодействие с ним, если оно касается не его «личных дел». «Роснефть» под санкциями не находилась. В иске компании говорится о неверной интерпретации распоряжения тогдашнего президента Барака Обамы. Судья Джейн Бойл с этими доводами согласилась.

Представители ExxonMobil отметили, что вердикт суда подтверждает, что компания в полной мере выполнила требования властей США

касательно санкций.