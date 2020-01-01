Главный раввин Польши ответил Владимиру Путину на слова об «антисемитской свинье»

«Обвинения в адрес посла Польши в гитлеровской Германии со стороны президента России являются безответственными», — об этом говорится в совместном заявлении главного раввина страны Михаила Шудрика и главы польского Союза еврейских общин Клары Колодзейски-Полтын.

По их словам, Путин обвиняет в антисемитизме дипломата Юзефа Липского на основе единственного предложения, вырванного из контекста.

Авторы заявления напомнили, что в 1938 году Польша поддерживала эмиграцию евреев в союзе с Сионистским движением, которому тайно оказывала военную поддержку, — пишет газета «Речь Посполита».

На заседании Коллегии Минобороны Владимир Путин ранее неожиданно назвал малоизвестного широкой публике дипломата из Польши «сволочью».

Путин также обвинил Польшу в сговоре с Гитлером. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки отреагировал крайне резко — он обвинил Путина во лжи.