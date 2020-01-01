В Новой Москве у пенсионерки в магазине украли сумку, в которой были 10 миллионов рублей. Это произошло накануне вечером, — сообщили РБК в полиции. Возбуждено уголовное дело.
2020-01-01T12:30:00+03:00
2020-01-01T12:33:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 01 января 2020
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