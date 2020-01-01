Южная Корея призывает КНДР не проводить испытания нового стратегического оружия

«Это не будет способствовать мирным переговорам», — заявили в правительстве страны, — передает южнокорейское агентство «Рёнхап».

Накануне лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что не видит смысла и дальше придерживаться моратория на испытания ядерного оружия и баллистических ракет. Он пообещал, что если Вашингтон не пойдет на уступки в переговорах, то покажет миру некое новое оружие.