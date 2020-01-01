В России беспошлинный порог для зарубежных он-лайн покупок снизился до двухсот евро. По подсчётам Федеральной таможенной службы, в результате бюджет ежегодно будет получать до ста миллиардов рублей. РБК со ссылкой на экспертов пишет, что эта цифра сильно завышена.