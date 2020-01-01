Американские военные применили слезоточивый газ против протестующих у посольства США в Багдаде

Это произошло после того, как демонстранты попытались поджечь крышу здании дипмиссии, — передает телеканал Аль Арабия".

Накануне, во время протестов против американских авиаударов по одной из шиитских группировок в Ираке, произошло нападение на посольство США в этой стране – неизвестные подожгли ворота дипмиссии и забросали здание камнями.

В Вашингтоне полагают, что за атакой стоит Иран.