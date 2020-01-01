Российский хоккеист Евгений Малкин оштрафован в США на 5 тысяч долларов за удар клюшкой в шею

Инцидент произошёл к концу матча между «Питсбургом» и «Оттавой», который завершился со счётом 5:2 в пользу «Питсбурга». Второй участник драки на льду Жан Габриэль Пажо был оштрафован на 2,5 тысячи долларов, сообщает телеканал NBC.