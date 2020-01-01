Предмет, похожий на гранату, нашли на детской площадке на севере Москвы. Сотрудники полиции приехали на Ангарскую улицу в Западном Дегунино. Они на месте проводят проверку, сообщает новостное агентство «Москва» со ссылкой на источник.
2020-01-01T12:00:00+03:00
2020-01-01T12:04:18+03:00
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12:00, 01 января 2020
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