Стоимость ряда товаров и услуг в этом году повысится

Прежде всего, увеличатся платежки ЖКХ. Основные тарифы проиндексируют со второго полугодия, но уже с сегодняшнего дня в Москве возрастает взнос за капремонт жилья на 3,7%, а ставка платы за содержание жилого помещения — на 5%. Отменяют и понижающие коэффициенты налога на имущество.

С 1 января дорожает проезд в подмосковных автобусах, а также в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования.

Увеличивается размер утилизационного сбора на автомобили и акцизы на легковушки, также как на бензин и дизельное топливо.

Московских водителей ожидают и другие неприятные сюрпризы.

Стоимость эвакуации авто, и без того, мягко говоря, недешевая, увеличится еще на 200 рублей. Дороже обойдется и хранение машины на штрафстоянке. Подорожает табак и алкоголь. Так, например, минимальная цена бутылки водки увеличилась на 20 рублей, а коньяка на 50. Повышаются акцизы на виноград и вономатериалы.

Впервые акцизами обложат электронные сигареты и устройства для нагревания табака.