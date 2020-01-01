Состояние одного из полицейских, пострадавших при нападении на пост в Ингушетии, остается тяжелым

Инцидент произошел накануне – один из сотрудников правоохранительных органов погиб, несколько получили ранения.

Состояние пострадавших полицейских оценивается как средней степени тяжести, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах. В Минздраве региона подтвердили, что все правоохранители в сознании, двое уже самостоятельно передвигаются. Хуже чувствует себя полицейский, который получил ранения при наезде машины, но его жизни угрозы нет. Между тем, был также госпитализирован один из нападавших – он остается в тяжелом состоянии, пока так и не пришел в сознание. Предположительно, молодой человек является сыном руководителя одного из центров культурного развития республики, там же охранником.

работал убитый силовиками второй нападавший. В центре, как сообщает агентство «Интерфакс-Юг» со ссылкой на источник, прошли обыски. Нападение на пост ДПС при въезде в Магас произошло накануне вечером. Преступники были вооружены ножами. При нападении погиб инспектор ГИБДД.

После атаке в Магасе отменили праздничный концерт и фейерверк.