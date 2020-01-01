Калифорния стала первым американским штатом, где в новых жилых домах обязательны солнечные батареи. Власти считают, что эта мера позволит сократить потребность в ископаемых видах топлива. Предполагается, что за счёт применения солнечной энергии владельцы жилья в течение 30 лет смогут сэкономить около 20 тысяч долларов.