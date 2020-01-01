Калифорния стала первым американским штатом, где в новых жилых домах обязательны солнечные батареи. Власти считают, что эта мера позволит сократить потребность в ископаемых видах топлива. Предполагается, что за счёт применения солнечной энергии владельцы жилья в течение 30 лет смогут сэкономить около 20 тысяч долларов.
2020-01-01T11:30:00+03:00
2020-01-01T11:32:30+03:00
https://echo.msk.ru/news/2564087-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:30, 01 января 2020
Загрузка комментариев...