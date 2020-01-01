Дональд Трамп назвал Ким Чен Ына человеком слова

Президент США напомнил, что на встрече с ним в прошлом году лидер КНДР подписал соглашение о денуклеаризации. Так Трамп прокомментировал слова Ким Чен Ына о том, что КНДР покажет миру новое стратегическое оружие, если враждебная политика Вашингтона в отношение Северной Кореи не изменится, передаёт агентство Рейтер.
2020-01-01T11:30:00+03:00
2020-01-01T11:31:33+03:00
https://echo.msk.ru/news/2564081-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:30, 01 января 2020
Загрузка комментариев...