В ингушском Магасе после нападения на пост ДПС обыскали культурный центр. В атаке подозревают сына директора этого учреждения и охранника, передаёт Интерфакс. По словам источника, нападавшие были вооружены ножами. Один из полицейских накануне погиб на месте, второй умер в больнице от ран. Один нападавший был убит, второй сейчас в реанимации.
2020-01-01T11:30:00+03:00
2020-01-01T11:34:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 01 января 2020
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