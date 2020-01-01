В ингушском Магасе после нападения на пост ДПС обыскали культурный центр. В атаке подозревают сына директора этого учреждения и охранника, передаёт Интерфакс. По словам источника, нападавшие были вооружены ножами. Один из полицейских накануне погиб на месте, второй умер в больнице от ран. Один нападавший был убит, второй сейчас в реанимации.