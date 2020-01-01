В России минимальный размер оплаты труда вырос на 850 рублей

Теперь МРОТ составляет 12 тысяч 130 рублей в месяц. Соответствующий закон сегодня вступил в силу. Вице-премьер Татьяна Голикова ранее отметила, что на его выполнение потребуется почти 21 миллиард рублей. Из них 6 возьмут из федерального бюджета, а остальные средства будут направлены из бюджетов регионов.