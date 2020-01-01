Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил об отказе в одностороннем порядке соблюдать мораторий на ядерные испытания

Он также анонсировал демонстрацию нового вида стратегического оружия.

Пхеньян остановил ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет ради установления доверия с Вашингтоном, однако за эти два года США так и не предприняли ответных действий, при этом поставляя Южной Корее передовое оружие и вводя санкции против КНДР, сказал Ким Чен Ын. В такой ситуации Пхеньяну нет смысла и дальше в одностороннем порядке выполнять свои обязательства, подчеркнул он. Северокорейский лидер отметил, что дальнейшее ядерное сдерживание со стороны КНДР будет зависеть только от позиции американских властей. Слова Ким Чен Ына приводит Центральное телеграфное агентство Кореи. Оно отмечает, что в своем заявлении лидер страны подтвердил, что «мир станет свидетелем нового стратегического оружия, которым КНДР будет обладать в ближайшем будущем». Американский президент Дональд Трамп в свою очередь в ответ на заявления Ким Чен Ына напомнил, что тот подписал соглашение о денуклеаризации. По словам главы Белого Дома, он думает, что северокорейский лидер «человек слова». Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду на то, что Пхеньян в конечном итоге «выберет мир».

США и КНДР договорились о денуклеаризации Корейского полуострова на первом в истории саммите в июне 2018 года в Сингапуре. Однако сейчас переговорный процесс зашел в тупик.