Президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении заявил, что не откажется от пенсионной реформы. Против неё в стране уже несколько недель продолжаются массовые забастовки и протесты. Макрон отметил, что ждёт от правительства компромиссов с профсоюзами по поводу наиболее спорных аспектов реформы. Она предполагает, в частности, увеличение пенсионного возраста.
2020-01-01T10:30:00+03:00
2020-01-01T10:32:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 01 января 2020
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