Президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении заявил, что не откажется от пенсионной реформы. Против неё в стране уже несколько недель продолжаются массовые забастовки и протесты. Макрон отметил, что ждёт от правительства компромиссов с профсоюзами по поводу наиболее спорных аспектов реформы. Она предполагает, в частности, увеличение пенсионного возраста.