Олег Дерипаска возглавил список российских бизнесменов по версии Forbes, которые понесли наибольшие убытки

По сведениям журнала, за последние 10 лет состояние бывшего главы компании РусАл и холдинга En+ уменьшилось на 6,7 миллиарда долларов. Второе место в этом списке занял председатель совета директоров АФК «Система» Евгений Евтушенков. За десятилетие он потерял 6, 4 миллиарда долларов. Замыкает первую тройку глава совета директоров Мечела Игорь Зюзин, состояние которого уменьшилось почти на 6 миллиардов долларов.