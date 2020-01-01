Олег Дерипаска возглавил список российских бизнесменов по версии Forbes, которые понесли наибольшие убытки

По сведениям журнала, за последние 10 лет состояние бывшего главы компании РусАл и холдинга En+ уменьшилось на 6,7 миллиарда долларов. Второе место в этом списке занял председатель совета директоров АФК «Система» Евгений Евтушенков. За десятилетие он потерял 6, 4 миллиарда долларов. Замыкает первую тройку глава совета директоров Мечела Игорь Зюзин, состояние которого уменьшилось почти на 6 миллиардов долларов.
2020-01-01T10:30:00+03:00
2020-01-01T10:32:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 01 января 2020
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