Во Владивостоке во время новогодних массовых гуляний сожгли символ года – фигуру мыши. Она была установлена на центральной площади и стоила почти 700 тысяч рублей, сообщили РИА в мэрии. В декабре её сломал водитель машины, который ездил кругами вокруг новогодней ёлки.