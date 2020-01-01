Во Владивостоке во время новогодних массовых гуляний сожгли символ года – фигуру мыши. Она была установлена на центральной площади и стоила почти 700 тысяч рублей, сообщили РИА в мэрии. В декабре её сломал водитель машины, который ездил кругами вокруг новогодней ёлки.
2020-01-01T10:30:00+03:00
2020-01-01T10:31:45+03:00
https://echo.msk.ru/news/2564051-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:30, 01 января 2020
Загрузка комментариев...