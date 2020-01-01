С Нового года в Москвы вырос минимальный размер взноса за капремонт — на 3,7 процента

Ставка платы за содержание жилого помещения увеличилась на 5 процентов, сообщает Интерфакс со ссылкой на столичный департамент экономической политики и развития. При этом тарифы на коммунальные услуги будут проиндексированы с 1 июля в среднем почти на 4 процента.
2020-01-01T10:30:00+03:00
2020-01-01T10:31:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 01 января 2020
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