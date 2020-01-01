В России с этого дня посылки из зарубежных магазинов дороже двухсот евро будут облагаться пошлиной

Плату будут взимать и в том случае, если заказ был сделан в минувшем году и пока не доставлен. Магазины и «Почта России» обещают, что проблем у клиентов не будет, передаёт РБК.

Год назад беспошлинный порог уже был снижен с тысячи евро до пятисот.