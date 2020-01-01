Лидер КНДР заявил, что не видит смысла соблюдать мораторий на испытания ядерного оружия и баллистических ракет

Ким Чен Ын потребовал от США уступок на переговорах, передаёт государственное агентство ЦТАК. В прошлом году Северная Корея приостановила ядерные испытания и запуски ракет, что президент США Дональд Трамп расценил, как победу американской дипломатии.
2020-01-01T10:30:00+03:00
2020-01-01T10:30:48+03:00
https://echo.msk.ru/news/2564045-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:30, 01 января 2020
Загрузка комментариев...