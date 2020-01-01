Центробанк начал брать комиссию с банков за использование системы быстрых платежей

С её помощью клиенты могут переводить деньги по номеру телефоны. К этой системе сейчас подключены 30 кредитных организаций. Сбербанк к ней пока не подключился. Его клиенты и так могут переводить друг другу средства по телефону, и систему создали во многом, чтобы избавить рынок от монополии крупнейшего банка страны.
2020-01-01T10:01:00+03:00
2020-01-01T10:05:18+03:00
https://echo.msk.ru/news/2564029-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:01, 01 января 2020
Загрузка комментариев...