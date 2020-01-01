Центробанк начал брать комиссию с банков за использование системы быстрых платежей

С её помощью клиенты могут переводить деньги по номеру телефоны. К этой системе сейчас подключены 30 кредитных организаций. Сбербанк к ней пока не подключился. Его клиенты и так могут переводить друг другу средства по телефону, и систему создали во многом, чтобы избавить рынок от монополии крупнейшего банка страны.