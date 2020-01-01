В Германии сегодня введут в эксплуатацию газопровод, который будет доставлять потребителям газ из «Северного потока-2»

Eugal – это почти 50 тысяч труб сухопутного газопровода, проходящие из немецкого Грайфсвальда на берегу Балтийского моря на юг до границы с Чехией. Мощность первой нитки – более 30 миллиардов кубометров газа в год. Общая мощность превысит 50 миллиардов. В соответствии с планами, примерно 80 процентов газа, который будет доставляться по «Северному потоку-2», пойдет по трубам EUGAL. Остальные 20 процентов — по ответвлениям в Германию. Ранее швейцарская компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб морского отрезка «Северного потока-2» на финальном этапе, приостановила работу из-за американских санкций, которые грозят компаниям, участвующих в проекте. В Минэнерго заявили, что оператор сможет завершить его и без участия иностранных подрядчиков. В министерстве ожидают запуска газопровода до конца 2020 года.

Ранее в украинском Нафогазе поблагодарили США за санкции против «Северного потока-2». В компании считают, что это помогло подписать 5-летний контракт с Газпромом по транзиту российского газа в Европу через Украину.