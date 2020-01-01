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10:01, 01 января 2020

В центр культурного развития в Магасе прошли обыски по делу о нападении на пост ДПС в Ингушетии

По данным полиции, злоумышленники использовали служебный автомобиль этого учреждения.

Правоохранители установили владельца «Lada Granta», на которой было совершено нападение. Им оказался 48-летний выходец из Чечни Изнаур Мизиев, зарегистрированный в ингушском городе Сунжа. Он является директором Центра культуры и отцом одного из нападавших 18-летнего Микаила Мизиева, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на источник. По предварительным данным, в этом учреждении также работал второй нападавший, 22-летний Ахмед Имагожев. Кроме того, как передает Регион онлайн, обыски проходят по месту жительства руководителя Центра и дома у Имагожева, который по данным сайта, был охранником в этом учреждении.

Инцидент произошел накануне вечером на посту близ дороги в Магас. Машина сбили не сотрудника ДПС. Точная картина происшествия, а также число погибших и пострадавших пока неизвестны. По официальным данным, погиб 34-летний старший лейтенант полиции Зелимхан Кокорхоев. Нападавшие убиты. сколько их, не уточняется. По данным источника «Интерфакса», злоумышленников было трое. Они подъехали к посту ДПС на автомобиле и начали стрелять из автомата. Ответным огнем был убит один из них, другой ранен. Также по данным источника, в больнице скончался второй сотрудник полиции. Телеграм-канал «112» сообщает, что нападавшие использовали не огнестрельное оружие, а ножи.

Представитель Минздрава Ингушетии уточнил ТАСС, что трое сотрудников ГАИ находятся в реанимации республиканской больницы в состоянии средней тяжести.



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