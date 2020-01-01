В Австралии в новогоднюю ночь из-за лесных пожаров сгорели около двухсот жилых домов

Более 50 тысяч остались без электричества, сообщают власти штата Новый Южный Уэльс. Погибли 7 человек.

На территории штата Виктория наиболее сложной остаётся обстановка в городе Маллакоота, где около пяти тысяч жителей оказались заблокированными огнём и нашли убежище на городском пляже. К ним идут на помощь из Сиднея два военных корабля.