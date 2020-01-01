Дональд Трамп пригрозил Ирану после атаки на посольство в столице Ирака

Президент США заявил, что Тегеран столкнётся с серьёзными последствиями, если американским объектам будет нанесён ущерб или пострадают люди. Накануне в Багдаде прошли протесты против американских авиаударов по одной из шиитских группировок в Ираке. Демонстранты начали штурм посольства США. Они подожгли ворота и забросали здание дипмиссии камнями, Их остановили полицейские. Власти США уверены, что за нападением стоит Иран.
2020-01-01T09:30:00+03:00
2020-01-01T09:32:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:30, 01 января 2020
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