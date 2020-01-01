В центре Москвы накануне вечером были задержаны около сорока человек

Как передаёт проект ОВД Инфо, сначала на Тверской была задержана участница одиночного пикета в поддержку политзаключённых, а затем в отделение отправили и группу активистов, которая подошла к автозаку. Четверым оформили протоколы об административном правонарушении, что грозит штрафом. Поздно вечером активистов отпустили.