В центре Москвы накануне вечером были задержаны около сорока человек

Как передаёт проект ОВД Инфо, сначала на Тверской была задержана участница одиночного пикета в поддержку политзаключённых, а затем в отделение отправили и группу активистов, которая подошла к автозаку. Четверым оформили протоколы об административном правонарушении, что грозит штрафом. Поздно вечером активистов отпустили.
2020-01-01T09:30:00+03:00
2020-01-01T09:32:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:30, 01 января 2020
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