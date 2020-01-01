В Ингушетии обыскали центр культурного развития в Магасе по делу о вчерашнем нападении на пост ДПС

По предварительным данным, директором центра является отец одного из подозреваемых, а второй фигурант там работал, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник. Накануне вечером при въезде в Магас был убит полицейский, трое его сослуживцев пострадали. Один из нападавших были убит, второй доставлен в больницу.