В Ингушетии обыскали центр культурного развития в Магасе по делу о вчерашнем нападении на пост ДПС

По предварительным данным, директором центра является отец одного из подозреваемых, а второй фигурант там работал, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник. Накануне вечером при въезде в Магас был убит полицейский, трое его сослуживцев пострадали. Один из нападавших были убит, второй доставлен в больницу.
2020-01-01T09:30:00+03:00
2020-01-01T09:31:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:30, 01 января 2020
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