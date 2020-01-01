Польские евреи раскритиковали слова Владимира Путина по поводу посла Польши, занимавшего этот пост перед Второй мировой войной.

По мнению представителей польского еврейского сообщества, российский президент манипулирует запиской посла Польши в Берлине Юзефа Липского, который в 1938 году одобрил идею Адольфа Гитлера выслать европейских евреев в Африку. Путин назвал его за это «антисемитской свиньей и сволочью».

Кроме того, в Союзе еврейских общин указали на то, что Польша поддерживала эмиграцию 10% еврейского населения, делая это частично в сотрудничестве с сионистским движением, которому страна тайно оказывала военную поддержку. Обвинять дипломата в антисемитизме, «основанном на одном предложении, вырванном из контекста, крайне безответственно», — говорится в заявлении, которое цитирует газета Rzech Pospolita. Отмечается также, что «память о Второй мировой войне является основой современной европейской идентичности», а «фальсификация этой памяти напрямую угрожает этой идентичности». Кроме того, в документе подчеркивается, что «представители высших органов власти Германии не скрывают правду о Второй мировой войне, согласно которой страна была прямым преступником». Авторы заявления пожелали подобной честности российским властям, которые, по их словам, «начали войну как союзники Германии, чтобы стать их главной жертвой и, наконец, победителем».

Ранее из-за высказываний российского президента МИД Польши вызвал на беседу российского посла в Варшаве. В свою очередь, в Федерации еврейских общин России поблагодарили Путина за слова в адрес польского посла.