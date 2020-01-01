Лидер КНДР заявил, что страна в ближайшем будущем продемонстрирует новое стратегическое оружие

Ким Чен Ын сказал, что Пхеньян приостановил запуски баллистических ракет ради установления доверия США, а дальнейшее ядерное сдерживание со стороны КНДР будет зависеть только от позиции Вашингтона, передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи. Ким Чен Ын также пригрозил пойти другим путём, если власти США не согласятся на уступки.