Суд в США отменил штраф для компании «Эксон Мобил» за нарушение санкций против России

Решение вынесла судья Джэйн Бойл в Техасе. Штраф в 2 миллиона долларов был вынесен в июле 2017 года из-за того, что руководители дочерних структур американской нефтегазовой компании в 2014 году подписали контракты с главой Роснефти Игорем Сечиным, против которого в США ввели санкции, напоминает ТАСС.