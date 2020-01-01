Суд в США отменил штраф для компании «Эксон Мобил» за нарушение санкций против России

Решение вынесла судья Джэйн Бойл в Техасе. Штраф в 2 миллиона долларов был вынесен в июле 2017 года из-за того, что руководители дочерних структур американской нефтегазовой компании в 2014 году подписали контракты с главой Роснефти Игорем Сечиным, против которого в США ввели санкции, напоминает ТАСС.
2020-01-01T08:32:00+03:00
2020-01-01T08:33:00+03:00
https://echo.msk.ru/news/2563995-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:32, 01 января 2020
Загрузка комментариев...