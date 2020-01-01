В Союзе еврейских общин Польши отреагировали на слова Владимира Путина об «антисемитской свинье»

В организации заявили, что президент России манипулирует документами. На заседании Коллеги Минобороны Путин ранее обругал посла Польши в Берлине времён нацистской Германии Юзефа Липского, который, по словам президента, поддержал идею Гитлера выслать евреев в Африку. В Союзе еврейский общин Польши отметили, что страна поддерживала эмиграцию 10 процентов еврейского населения и делала это частично в сотрудничестве с сионистским движением. «Обвинять Юзефа Липского в антисемитизме, основанном на одном предложении вырванном из контекста, крайне безответственно» -приводи заявление организации газета «Речь Посполита».
2020-01-01T08:30:00+03:00
2020-01-01T08:31:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:30, 01 января 2020
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