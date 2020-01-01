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08:04, 01 января 2020

Международный спортивный календарь в Новом году обещает стать насыщенным

Главный старт четырехлетия для представителей летних видов спорта – Олимпиада в Токио. Вот только участие в ней атлетов из России на данный момент покрыто беспросветным туманом. 9 декабря Исполком ВАДА принял решение отстранить российских спортсменов на 4 года от участия в крупных международных стартах под национальным флагом. Причем, на данный момент непонятен даже механизм получения ими нейтрального статуса. Неясно также, кто будет курировать спортсменов в Токио. Поскольку ведущие отечественные спортивные чиновники также отлучены от Игр. Апелляцию российская сторона подала. Вот только чего от нее будет больше – пользы или вреда – пока неясно.

Что же касается Чемпионатов мира, то первыми в Новом году в соревнованиях такого масштаба выступят биатлонисты. Так что к середине февраля картина для российских спортсменов должна несколько проясниться.

Зато другого турнира, которого с нетерпением ждут в России – футбольного Чемпионата Европы – санкции ВАДА не коснулись. Сборная России, напомню, уверенно пробилась в финальную стадию ЕВРО. И к тому же, проведет два матча из трех в родных стенах. С группой нашей команде повезло – только бельгийцы здесь представляются по настоящему грозной силой.

Первые матчи футбольного Чемпионата Европы пройдут 12 июня.



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