Дональд Трамп не хочет вступать в вооруженный конфликт с Ираном

Об этом президент США заявил в штате Флорида, отвечая на вопрос журналистов о возможности военного сценария. Ранее Трамп пригрозил Ирану серьезными последствиями, если что-либо произойдет с американским посольством в Ираке. 31 декабря у здания американского диппредставительства в Багдаде прошла массовая акция в знак протеста против атаки американцев на лагерь шиитской группировки «Катаиб Хезболлах». При этом манифестанты нарушили периметр безопасности вокруг посольства. Охрана и полицейские применили слезоточивый газ и сделали несколько выстрелов в воздух В результате пострадали около 20 участников акции. В Вашингтоне уверены, что за этими событиями стоит Иран