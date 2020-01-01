Алкоголь и табак подорожают в этом году из-за повышения акцизов

Любителям крепкого алкоголя следует заложить в бюджет дополнительные траты. Даже самая дешевая бутылка водки будет стоить дороже на 20 рублей. Сразу на 50 рублей в среднем подорожает коньяк.

Больше тратить придется и курильщикам. Акцизами впервые обложат электронные сигареты и устройства для нагревания табака. Между тем уже на следующей неделе в аэропорты вернутся курительные комнаты.

Власти отчасти облегчили жизнь автомобилистам. Поставить новую машину на учет и получить номера можно будет прямо в автосалоне. В то же время вырастут акцизы на транспортные средства и топливо. Увеличится утилизационный сбор, что, по мнению экспертов, приведет к подорожанию машин массового сегмента.

Порог беспошлинной трансграничной торговли снижен более чем в два раза до 200 евро. Чиновники рассчитывают, что эта мера позволит привлечь в бюджет дополнительные средства.