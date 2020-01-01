Минимальный размер оплаты труда с сегодняшнего дня вырастет почти на тысячу рублей

МРОТ теперь составляет 12 130 рублей в месяц. До этого он был установлен на уровне 11 280 тысяч. Соответствующий закон ранее подписал президент Владимир Путин. В соответствии с документом, впоследствии минимальный размер оплаты труда будет не ниже величины прожиточного минимума. Повышение МРОТ затронет более 3 миллионов россиян, половина из которых работают в государственных и муниципальных учреждениях. В связи с этим затраты федерального и региональных бюджетов в этом году составят около 21 миллиарда рублей. Почти столько же составят дополнительные расходы организаций реального сектора экономики. В некоторых регионах МРОТ будет выше установленного — с учетом повышающих коэффициентов и надбавок к зарплате. Речь идет о работниках, проживающих на Дальнем Востоке, в северных регионах и приравненных к ним территориях.

К величине МРОТ также привязаны размеры пособий, в частности выплаты по беременности, родам и временной нетрудоспособности.