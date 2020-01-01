Нефтяная компания Exxon Mobil добилась отмены двухмиллионного штрафа за нарушение американских санкций против РФ

Нефтяная компания Exxon Mobil добилась отмены двухмиллионного штрафа за нарушение американских санкций против России. Суд постановил, что власти США не дали компании в 2014 году достаточно времени на то, чтобы свернуть контракты с «Роснефтью», которые нарушали введенные администрацией Барака Обамы ограничения.
2020-01-01T07:32:00+03:00
2020-01-01T07:33:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:32, 01 января 2020
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