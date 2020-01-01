США незамедлительно направят в Ирак еще 750 своих военнослужащих

Такое решение глава Пентагона Марк Эспер принял после нападения на посольство США в Багдаде. Накануне протестующие проникли за внешний периметр ограды дипмиссии. пострадавших среди американских дипломатов не было. США возложили ответственность за нападение на власти Ирана, Тегеран это отрицает. Акции протеста у американского посольства начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников на лагеря шиитской группировки «Каттаиб Хезболлах» (ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАПРЕЩЕНА В РФ) в Ираке и Сирии.
2020-01-01T07:31:00+03:00
2020-01-01T07:32:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:31, 01 января 2020
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