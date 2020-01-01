Москва и Минск подписали протокол о порядке формирования цен при поставке газа в наступившем году, но только на ближайшие два месяца. Подписи под документом поставили Предправления «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии в России Владимир Семашко. Стороны также заключили дополнительные соглашения о продлении до 2021 года срока действия контрактов на поставку газа в Белоруссию и его транзита. Объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года.