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07:06, 01 января 2020

Допинговый скандал и противостояние российских спортивных чиновников с ВАДА стал одной из главных тем 2019 года

Допинговый скандал и противостояние российских спортивных чиновников с ВАДА стал одной из главных спортивных тем минувшего года. И получит свое развитие в нынешнем.

Год 2018 заканчивался позитивно. Российское антидопинговое агентство было восстановлено в правах, но с условием, что до 31 декабря ВАДА получит базу данных московской антидопинговой лаборатории. Это произошло, хоть и с небольшим опозданием. Приехавшие в конце декабря эксперты не смогли скопировать базу из-за несоответствия стандартов оборудования. Как теперь утверждается в отчете ВАДА, именно в эти сроки в базу были внесены последние изменения.

В апреле 2019 были переданы и образцы допинг-проб, которые могли подтвердить или опровергнуть виновность наших спортсменов. В сентябре начала появляться информация о том, что база претерпела значительные изменения. Министерству спорта был поставлен срок для того, чтобы дать ответы на вопросы экспертов. Которые, по всей видимости, ВАДА не удовлетворили. В результате комитет по соответствию кодексу рекомендовал Исполкому организации вновь лишить РУСАДА статуса. 9 декабря Исполком ВАДА принял решение отстранить российских спортсменов на 4 года от участия в олимпийских Играх и Чемпионатах мира под национальным флагом. В конце декабря РУСАДА выразила несогласие с этим решением.

Дальнейшее разбирательство между Россией и ВАДА пройдет в Спортивном арбитражном Суде. Дата начала процесса пока не определена.



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