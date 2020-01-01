Парковка в Москве до конца праздников будет бесплатной

Движение и стоянка на ряде улиц в центре будут ограничены.

Столичные власти снова сделали для автомобилистов новогодний подарок. В ближайшие дни оставить машину без оплаты можно будет даже на улицах с самым высоким почасовым тарифом – 380 рублей в час. Впрочем, из-за народных гуляний центр города будет частично перекрыт, поэтому о возможности припарковаться лучше узнать заранее, например, через специальное приложение.

Водителей в Москве новом году ждет сразу несколько нововведений. Вырастет стоимость эвакуации автомобилей – на 200 рублей. Хранение машины на штрафстоянке также незначительно подорожает.

Коммерческий транспорт больше не сможет парковаться во дворах. Речь идет, в том числе, о грузовиках, газелях и такси. Кто будет следить за соблюдением приказа Минтранса, не понятно. Санкций за его нарушение пока нет.

В мэрии Москвы пока не говорили, ждать ли расширения зоны платных парковок и повышения тарифов на стоянку в этом году.