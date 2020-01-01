Работа на эту тему продолжается, об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее президенты поручили своим правительствам заключить газовый контракт до первого января. По словам Пескова, Путин и Лукашенко уже дали указаниям компаниям в обеих странах, однако пока эти усилия не увенчались успехом.

Президенты России и Белоруссии пока не достигли четких договоренностей по нефтегазовым вопросам. Работа на эту тему продолжается, об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее президенты поручили своим правительствам заключить газовый контракт до первого января. По словам Пескова, Путин и Лукашенко уже дали указаниям компаниям в обеих странах, однако пока эти усилия не увенчались успехом.