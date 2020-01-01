Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия остается на первом месте по развитию космоса

Рогозин заметил, что санкции, хоть и затрудняют работу в этом направлении, но не являются критичными.
2020-01-01T06:33:00+03:00
2020-01-01T06:34:27+03:00
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06:33, 01 января 2020
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Пелёнки из-под трупов и другие достижения отечественной медицины Может, хотя бы лекарств достаточно и кормят нормально? А-ха-ха-ха! Если вам не повезёт оказаться в больнице, лекарства вы будете покупать за свой счёт, кормить вас будут водой вместо супа, а спать надо будет на одноразовых пелёнках из-под трупов…