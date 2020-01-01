мПрезидент Украины Владимир Зеленский призвал граждан страны к объединению

Выступая с новогодним поздравлением он сказал, что это должно стать национальной идеей Украины. По словам Зеленского, в паспорте гражданина Украины не указано правильный или неправильный он украинец. Нет строки «патриот», «малоросс», «ватник» или «бандеровец». Там написано: «Гражданин Украины», у которого есть права и обязанности», — заключил Зеленский. В ходе своего обращения президент переходил на русский и крымско-татарский языки.
2020-01-01T06:31:00+03:00
2020-01-01T06:31:22+03:00
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06:31, 01 января 2020
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