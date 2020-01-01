Празднование Нового года в Москве для тех, кто решил встретить в центре, прошло в условиях повышенных мер безопасности

Празднование Нового года в Москве для тех, кто решил его встретить в центре города, прошло в условиях повышенных мер безопасности. В частности, полиция досматривала всех, хотел пройти на Красную площадь.

Хотя на контрольно пропускных пунктах вокруг Кремля и нужно было проходить по одному и показывать сумки, как правило, кордон можно было преодолеть примерно за пять минут. В самом тяжелом случае – за десять. Возмущение у людей вызывал в основном запрет на пронос напитков. Обычно, если возникала такая проблема, они просто уходили гулять по другим улицам. При этом, внутри самой пешеходной зоны в центре города большую часть времени было достаточно свободно. Проходу не очень мешали даже многочисленные танцевальные коллективы, сцены, выставки и марширующие оркестры.

Также несмотря на строгий запрет, внутри всё равно можно было увидеть и людей в состоянии алкогольного опьянения, их грозились не пускать, и алкогольные напитки, и пиротехнику. Реакция на произошедшее у людей была самая разная. Кто-то был в восторге от культурной программы и украшений, а кто-то был недоволен периодически проходившим дождем и тем, что Красная площадь была переполнена задолго до самого Нового года, и дорогу туда перекрыли.

Повышенные меры безопасности отменят только пятого января.