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05:14, 01 января 2020

Партия Эво Моралеса сможет участвовать в выборах в 2020 году.

Так постановил Высший избирательный суд Боливии. Он отклонил иски о лишении партии «Движение к социализму», лидером которой является экс-президент страны, статуса юридического лица из-за подтасовок результатов выборов. Таким образом, партия «Движение к социализму» сохраняет все права и обязанности, которые у нее есть как у боливийской политической организации, в т.ч и для участия в выборах.



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