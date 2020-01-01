Партия Эво Моралеса сможет участвовать в выборах в 2020 году.

Так постановил Высший избирательный суд Боливии. Он отклонил иски о лишении партии «Движение к социализму», лидером которой является экс-президент страны, статуса юридического лица из-за подтасовок результатов выборов. Таким образом, партия «Движение к социализму» сохраняет все права и обязанности, которые у нее есть как у боливийской политической организации, в т.ч и для участия в выборах.
2020-01-01T05:14:00+03:00
2020-01-01T05:15:07+03:00
https://echo.msk.ru/news/2563951-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:14, 01 января 2020
Загрузка комментариев...