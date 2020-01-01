КНДР больше не обязана выполнять мораторий на ядерные испытания.

С таким заявлением выступил северокорейский лидер Ким Чен Ын. По его словам, за два года , в течение которых КНДР принимала важные меры для прекращения ядерных испытаний и запусков межконтинентальных баллистических ракет, Вашингтон ни разу не ответил адекватными шагами. По словам Ким Чен Ына, в ближайшее время Пхеньян представит новейший вид стратегических вооружений.