Майкл Помпео может отложить поездку на Украину и ряд других государств.

Как заявил сам госсекретарь США, это связано с нападением на американское посольство в Багдаде. В начале недели Помпео собирался в Киев, затем в Центральную Азию, а потом на Кипр. Массовая акция перед американским посольством в Багдаде началась в знак протеста

против налета ВВС США на лагерь шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с

Сирией городе Эль-Каим. Охрана посольства и полиция применили против демонстрантов гранаты со слезоточивым газом и сделали несколько выстрелов в воздух. Пострадали около 20 человек.