США незамедлительно направят в Ирак еще 750 своих военнослужащих.

Такое решение глава Пентагона Марк Эспер принял после нападения на посольство США в Багдаде. Накануне протестующие проникли за внешний периметр ограды дипмиссии. пострадавших среди американских дипломатов не было. США возложили ответственность за нападение на власти Ирана, Тегеран это отрицает. Акции протеста у американского посольства начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников на лагеря шиитской группировки «Каттаиб Хезболлах» в Ираке и Сирии.